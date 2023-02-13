

Президент Франции наградил бывшего Народного защитника Грузии Нино Ломджария

13.02.2023 20:01





Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил бывшего Народного защитника Грузии Нино Ломджария Национальным орденом чести. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии.



По заявлению посольства, о награждении Ломджария сообщила посол Франции на сегодняшней встрече.



«Награда передана за ту важную роль, которую она исполнила во главе одного из фундаментальных институтов грузинской демократии. Искренне её поздравляем!», — говорится в заявлении.



Ранее Ломджария наградил Государственный департамент США.





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