Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Франции наградил бывшего Народного защитника Грузии Нино Ломджария


13.02.2023   20:01


Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил бывшего Народного защитника Грузии Нино Ломджария Национальным орденом чести. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии.

По заявлению посольства, о награждении Ломджария сообщила посол Франции на сегодняшней встрече.

«Награда передана за ту важную роль, которую она исполнила во главе одного из фундаментальных институтов грузинской демократии. Искренне её поздравляем!», — говорится в заявлении.

Ранее Ломджария наградил Государственный департамент США.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна