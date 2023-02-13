

Администрация президента называет проверку инспекцией Министерства культуры «политической атакой»

13.02.2023 21:10





13 февраля сотрудники Генеральной инспекции Министерства культуры вывезли из президентского дворца пять картин, ссылаясь на возможные повреждения. Администрация президента расценила это действие как «нападение» на институт президента с «политическими» мотивами.



Что произошло?



Сотрудники Генеральной инспекции Министерства культуры, спорта и молодежи совместно с представителями Дворца искусств сегодня вернули пять картин Свимона Дадиани из здания Администрации президента в Художественный музей.



Заместитель начальника Генеральной инспекции Кахабер Чумбадзе сообщил представителям СМИ, что работы были переданы в Администрацию президента в 2020 году на срок до декабря 2022 года. По собственному объяснению, после истечения срока Администрация президента попросила продлить срок. По словам Чумбадзе, после этого реставраторы, прибывшие на место для мониторинга, обнаружили повреждения на трех полотнах.



«Одна картина повреждена, есть повреждения в виде надреза, а на двух отмечаются отслоения. Соответственно, мы обязаны забрать картину», — сказал он, добавив, что вопрос об ответственности будет решаться после расследования причин повреждения.



Комментарий Администрации президента



«Мы привыкли к таким обвинениям, которые сейчас мы наблюдаем и которые были озвучены сегодня министерством, поэтому для нас это не ново», — заявил на брифинге сегодня советник президента Саломе Зурабишвили по вопросам образования, культуры и науки Константин Нацвлишвили в резиденции на улице Атонели, расценив сегодняшние события как «политическую атаку» на институт президента.



В ответ на обнаруженные реставраторами повреждения на картинах Нацвлишвили заявил, что работы в свое время на складе в США, откуда были привезены сначала в Париж, а затем в Грузию. «Соответственно, незначительные повреждения, о которых я не мог бы сказать, что они имеют особое значение, невозможно определить, когда они были нанесены картине, у нас, или когда они пришли к нам во дворец с повреждениями», — подчеркнул он.



Нацвлишвили также пояснил, что Администрация президента подписала Меморандум о сотрудничестве с Дворцом искусств, который действует до окончания президентского срока. «Что касается сроков выставления работ, я думаю, что сроки были соблюдены во всех отношениях, нарушений не было», — подчеркнул он, добавив, что президентский дворец является одним из самых охраняемых государственных зданий в Грузии, поэтому опасностей или проблем нет в отношении того, «на какой срок будут выставлены во дворце эти работы».



Он также подчеркнул, что в свое время президент Зурабишвили сыграла большую роль в передаче этих произведений в Грузию и чтобы «принимающей стороной был Художественный музей».



Вхождению Генеральной инспекции Министерства культуры в Администрацию президента с инспекцией предшествовала критика со стороны президента Зурабишвили из-за чрезмерной мобилизации правоохранителей на акции в поддержку артиста Сандро Сулаберидзе 12 февраля. «20 полицейских машин на заднем дворе Голубой галереи. Разве художник может представлять такую угрозу для государства???? Это немного напоминает нам о другой эпохе и действительно является позором для современной Грузии», — написала она в Facebook.



Это не первый случай противостояния Администрации президента и Министерства культуры. Министр культуры Теа Цулукиани в прошлом неоднократно критиковала действующего президента. Например, в июне 2022 года, говоря о возможном помиловании президентом Саломе Зурабишвили находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, Теа Цулукиани заявила, что если президент «примет несправедливое решение и помилует криминалов», грузинский народ потребует от нее ответа за это. Она также добавила, что президент по Конституции Грузии выполняет символическую функцию и «символ должен хорошо понимать, что значит быть символом».



В прошлом году во время разногласий между правительством и президентом Грузии по поводу назначения послов министр культуры даже посоветовала Саломе Зурабишвили нанять адвоката. Также в прошлом году Теа Цулукиани также заявила, что в то время, когда Саломе Зурабишвили была кандидатом в президенты, ее заявление о том, что августовскую войну 2008 года начала Грузия, помешало стране во время рассмотрения иск против России в Страсбургском суде.



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