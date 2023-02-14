

Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на пост посла США в Грузии

14.02.2023 10:53





«Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность чрезвычайного и полномочного посла в Грузии», — говорится в распространенном Белым домом заявлении.



Карьерный дипломат Робин Данниган в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Австрии. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.



С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента.



Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.



Робин Данниган сменит на посту Келли Дегнан, занимающую пост посла США в Грузии с 2020 года.





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