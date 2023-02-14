

Анналена Бербок: Германия поддерживает Грузию, Молдову и страны Западных Балкан на их пути к ЕС

14.02.2023 10:53





«Когда дело касается выбора между справедливостью и несправедливостью, агрессором и жертвой, Германия стоит на стороне справедливости и людей», — заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем выступлении на ежегодном внешнеполитическом форуме фонда Хайнриха Бьоля (партия «Зеленых»).



В своем выступлении Бербок осудила войну России против Украины и еще раз подтвердил решительную поддержку Украины Германией.



По её словам, одной из основных задач внешнеполитической и дипломатической работы 2023 года является укрепление международного сотрудничества и международного права.



«Особенно в странах, тесно связанных с Россией в силу своего исторического или географического положения. Вот почему Германия поддерживает Грузию, Молдову и страны Западных Балкан, когда они движутся в сторону ЕС, пытаясь усилить свою защиту от российских дезинформационных кампаний или защитить свою инфраструктуру от хакерских атак», — заявила Анналена Бербок.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





