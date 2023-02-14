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Европарламентарий: Иванишвили стоит за всеми проблемами Грузии


14.02.2023   10:55


Думаю, за всеми проблемами, связанными с антидемократическими действиями в Грузии, стоит Бидзина Иванишвили. Об этом в интервью телекомпании Formula заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене. Она выразила уверенность, что и за ситуацией с Саакашвили стоит также олигарх.

«Из Грузии мы слышим антизападные заявления, в том числе антиукраинские. Все демократические страны поддерживают Украину, присоединяются к санкциям и пытаются победить ужасный режим Кремля, но Грузии среди них нет. Я уверена, это делает Бидзина Иванишвили», — заявила Юкнявичене (перевод с грузинского Formula).

Прокомментировала европарламентарий и подготовку в Страсбурге проекта резолюции с критикой властей Грузии. В документе Бидзина Иванишвили называется «олигархом», а его роль в деле Михаила Саакашвили характеризуется как часть его личной вендетты. Авторы призывают ввести против Иванишвили персональные санкции.

«Резолюция уже готова, она подготовлена ​​всеми основными политическими партиями, а не кем-то конкретным. Когда мы будем голосовать за документ, это будет позиция всего Европейского парламента, а не какого-либо отдельного члена», — пояснила в этой связи Раса Юкнявичене.


Источник: СОВА
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