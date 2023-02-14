|
|
|
Правительство Грузии направило в Турцию гуманитарную помощь
14.02.2023 11:34
Правительство Грузии направило в Турцию очередной груз гуманитарной помощи.
По решению премьер-министра Грузии, из резервного фонда правительства был выделен один миллион лари для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия в Турецкой Республике.
Мобилизацию гуманитарной помощи обеспечило Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты.
По информации министерства, более 100 тонн гуманитарного груза включают в себя предметы первой помощи, медикаменты, медицинское оборудование, детское питание, униформы, теплые вещи, палатки, генераторы, спальные мешки, сухие пайки, консервы и другие предметы. Часть грузов мобилизована из запасов со складов Минобороны и Минздрава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна