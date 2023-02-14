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Правительство Грузии направило в Турцию гуманитарную помощь


14.02.2023   11:34


Правительство Грузии направило в Турцию очередной груз гуманитарной помощи.

По решению премьер-министра Грузии, из резервного фонда правительства был выделен один миллион лари для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия в Турецкой Республике.

Мобилизацию гуманитарной помощи обеспечило Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты.

По информации министерства, более 100 тонн гуманитарного груза включают в себя предметы первой помощи, медикаменты, медицинское оборудование, детское питание, униформы, теплые вещи, палатки, генераторы, спальные мешки, сухие пайки, консервы и другие предметы. Часть грузов мобилизована из запасов со складов Минобороны и Минздрава.


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