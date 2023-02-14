

Манджгаладзе: Мы предупреждали «Мечту», что ничего не получим ластясь, виляя хвостом и стоя на коленях перед Россией

14.02.2023 12:13





Мы предупреждали «Грузинскую мечту», что ничего не получим ластясь, виляя хвостом и стоя на коленях перед Россией. Захарова подтвердила, что их политика не изменится, - заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, компромиссы с Россией ничего не дадут стране.



«Такая политика пробовалась много раз, в том числе Шеварднадзе, который назначил 5 или 6 министров из агентов влияния России, а потом ему устроили 2 взрыва. Если кто-то в «Грузинской мечте» думает, что, идя на компромисс с Россией, ругая Запад и Украину, дистанцируясь от НАТО и ЕС, можно достичь чего-то, это абсурд. Захарова еще раз подтвердила, что они не изменят свою политику», - заявила Манжгаладзе.



Для справки, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Грузии «обязывающих договоренностей о неприменении силы» и утверждает, что это является гарантией стабильности в регионе.





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