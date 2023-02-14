

В Грузии могут ограничить возможность трудоустройства для иностранцев

14.02.2023 12:21





Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок по регулированию трудовой миграции, подготовленных министерством труда, здравоохранения и социальной защиты. Об этом пишет newsgeorgia.ge.



Поправки дают правительству право на введение ограничений на привлечение иностранной рабочей силы по конкретным направлениям. Речь идет о случаях, где не нужна высокая квалификация, или когда предложение от местного рынка труда превышает спрос.



Одновременно государство будет поощрять привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов в случае необходимости или когда местный рынок труда не может удовлетворить существующие вакансии.



Список профессий пока не называется.



«Мотивацией любого миграционного закона является содействие трудоустройству местных граждан. Естественно, это для нас главная мотивация», — сказала заместитель министра Тамар Баркалая.



По ее словам, виды деятельности, которых коснутся поправки, будут обсуждаться с бизнес-ассоциациями.



Одновременно вводится сертификация для агентств по трудоустройству, а работодатели, в случае приема на работу иностранцев без вида на жительство в Грузии, должны будут регистрировать данные о них в специальной он-лайн системе, сообщает бизнес-портал BM.ge.



По данным опросов общественного мнения, безработица лидирует в числе проблем, которые называет население Грузии. Одновременно крупные компании заявляют о дефиците в стране высококвалифицированной рабочей силы и говорят о «структурной безработице».





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