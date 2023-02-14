

Маргвелашвили: Грузия заслуживает полноправного членства в европейской семье

14.02.2023 12:54





Мы должны собраться 24 февраля, чтобы еще раз показать миру стремление и волю грузинского народа, отличного от властей Грузии, и что Грузия, как единство свободных и порядочных людей, заслуживает полноправного членства. европейской семьи, - об этом четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили пишет на своей странице в Facebook.



Маргвелашвили призывает общественность прийти на акцию, намеченную на 24 февраля.



«Сегодня в Украине и Европе происходит исторический процесс — героическая борьба украинского народа против российской агрессии. Необходимо выразить нашу поддержку украинскому народу, тем бойцам, которые остановили российскую агрессию и дать им полный ответ.



Особое уважение хочу выразить грузинским бойцам, которые защищают не только свободу Украины, но и свободу и достоинство Грузии.



Мы должны собраться 24 февраля, чтобы еще раз показать миру стремление и волю грузинского народа, отличного от властей Грузии, и что Грузия, как единство свободных и порядочных людей, заслуживает полноправного членства. европейской семьи.



Именно поэтому, за солидарность Украины, ждем всех вас 24 февраля в 19:00 на Руставели.



Правда победит!



Единство победит!



Победит Грузия!» - пишет Маргвелашвили.





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