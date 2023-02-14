

В Грузии советуют Захаровой ответить, когда Россия будет выполнять свои обязательства перед Грузией

14.02.2023 12:55





Депутат парламентского большинства Алуда Гудушаури отреагировал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, согласно которому, Москва требует от Грузии подписания "соглашения о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии".



По словам Гудушаури, Россия должна выполнить свои обязательства по соглашению.



«Я напомню им, что Россия нарушила свои обязательства по соглашению и должна их выполнить. Это подтвердили решения Гааги и Страсбурга, которые являются историческими для нашей страны и свидетельствуют о большей поддержке суверенитета Грузии. Соответственно, я бы посоветовал Захаровой взглянуть на ту реальность, которая существует, и дать ответ, когда её страна будет выполнять свои обязательства перед Грузией. Заявление Марии Захаровой аморально, искажено, и игнорирует факты. Её страна является государством, которая оккупирует территории нашей страны и должна выполнить свои обязательства. Если её страна и руководство Захаровой и должны что-то начать, так это своевременное выполнение обязательств», — заявил Алуда Гудушаури.







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