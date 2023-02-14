

Усупашвили: Иванишвили, «Мечта» и, к сожалению, Грузия будут упоминаться в еще большем количестве резолюций

14.02.2023 14:57





И Иванишвили, и «Мечта» и, к сожалению, Грузия будут упоминаться в еще большем количестве резолюций. Это неизбежный процесс, - заявил депутат от «Лело» Давид Усупашвили, откликаясь на запланированное в Европарламенте голосование по резолюции, касающейся третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По его словам, демократический мир примечает, что политики в Грузии занимаются прокурорством и «чем в худшем состоянии они видят Михаила Саакашвили, тем больше радуются и излучают чувство удовлетворения».



«То, что мы видим в стране, сторонним глазом видно еще лучше. Эти люди оценивают нас по стандартам, весь демократический мир видит, что высшие представители властей в Грузии, лидеры «Грузинской мечты» занимаются прокурорством, а не политикой, определяя, кто и где должен быть, в тюрьме или на воле. Заняты низкой расправой, местью, и чем в худшем состоянии они видят Михаила Саакашвили, тем больше радуются и излучают чувство удовлетворения. Все это будет отражено во многих проектах резолюций и ​ резолюциях», - заявил Усупашвили.



Голосование по резолюции, связанной с состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пройдет в Европарламенте 15 февраля. Соответствующая информация опубликована на сайте Европарламента.



В Европарламент представлены пять текстов резолюции, в двух из которых говорится и о Бидзине Иванишвили. Автором одного текста является «Европейская народная партия», а другого – «Группа европейских консерваторов и реформистов».





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