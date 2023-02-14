

Молдова закрыла свое воздушное пространство

14.02.2023 17:16





Молдова временно закрыла свое воздушное пространство. Об этом национальная авиакомпания страны Air Moldova пишет в Facebook.



«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов», - пишет авиакомпания.



Между тем, некоторые СМИ сообщают о неподтвержденных сообщениях о том, что закрытие воздушного пространства, вероятно, связано с соображениями безопасности, поскольку возле кишиневского аэропорта было замечено большое количество дронов.





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