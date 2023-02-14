|
|
|
Молдова закрыла свое воздушное пространство
14.02.2023 17:16
Молдова временно закрыла свое воздушное пространство. Об этом национальная авиакомпания страны Air Moldova пишет в Facebook.
«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов», - пишет авиакомпания.
Между тем, некоторые СМИ сообщают о неподтвержденных сообщениях о том, что закрытие воздушного пространства, вероятно, связано с соображениями безопасности, поскольку возле кишиневского аэропорта было замечено большое количество дронов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна