|
|
|
Глава МИД Грузии встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии
14.02.2023 18:47
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Словацкой Республике, где встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Растиславом Качером.
По сообщению МИД Грузии, на встрече была отмечена решительная поддержка Словакией процесса евроинтеграции Грузии и подчеркнута важность должного отражения прогресса Грузии на этом пути. В этом контексте состоялась дискуссия по обмену лучшим опытом Словакии, в том числе в тесном взаимодействии с экспертно-аналитическими кругами Словакии.
В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали протокол о сотрудничестве, который предусматривает тесную координацию внешнеполитических ведомств Грузии и Словакии в процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Документ признает европейскую перспективу Грузии и поддерживает стремление страны стать полноправным членом Европейского союза.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна