

Глава МИД Грузии встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии

14.02.2023 18:47





Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Словацкой Республике, где встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Растиславом Качером.



По сообщению МИД Грузии, на встрече была отмечена решительная поддержка Словакией процесса евроинтеграции Грузии и подчеркнута важность должного отражения прогресса Грузии на этом пути. В этом контексте состоялась дискуссия по обмену лучшим опытом Словакии, в том числе в тесном взаимодействии с экспертно-аналитическими кругами Словакии.



В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали протокол о сотрудничестве, который предусматривает тесную координацию внешнеполитических ведомств Грузии и Словакии в процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Документ признает европейскую перспективу Грузии и поддерживает стремление страны стать полноправным членом Европейского союза.







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