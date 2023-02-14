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Глава МИД Грузии встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии


14.02.2023   18:47


Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Словацкой Республике, где встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Растиславом Качером.

По сообщению МИД Грузии, на встрече была отмечена решительная поддержка Словакией процесса евроинтеграции Грузии и подчеркнута важность должного отражения прогресса Грузии на этом пути. В этом контексте состоялась дискуссия по обмену лучшим опытом Словакии, в том числе в тесном взаимодействии с экспертно-аналитическими кругами Словакии.

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали протокол о сотрудничестве, который предусматривает тесную координацию внешнеполитических ведомств Грузии и Словакии в процессе европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Документ признает европейскую перспективу Грузии и поддерживает стремление страны стать полноправным членом Европейского союза.


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