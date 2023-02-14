

Кого в Грузии хотят объявить агентами иностранного влияния

14.02.2023 20:13





Представители парламентского большинства от движения «Сила народа» внесли в Парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



Согласно законопроекту, юридические лица и СМИ, более 20% годового дохода которых поступает от «иностранных сил», будут считаться агентами иностранными влияния.



Иностранными силами являются структуры иностранных правительств, физические лица, не являющиеся гражданами Грузии, а также юридические лица и организации, основанные не на грузинском законодательстве.



Субъекты, попадающие под критерии «агентов иностранного влияния» должны будут сами обратиться за регистрацией в качестве таковых, а также предоставить всю информацию о полученных доходах (деньги или иные материальные блага), об их источниках, тратах и их целесообразности.



В случае уклонения от регистрации или незаполнения заявки в указанный срок предусматривается штраф в 25 тысяч лари (около 9 400 долларов США). Невыполнение требований по регистрации предусматривает штраф в 10 тысяч лари (около 3 700 долларов США). В случае не исправления ошибок, в течении одного месяца должен быть выплачен штраф в 20 тысяч лари (около 7 500 долларов США).



Если закон будет принят, субъект, который по итогам календарного 2022-го года соответствует критериям «агента иностранного влияния», обязан письменно обратится о регистрации в качестве такового.





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