

Депутат: «Общество имеет право видеть, кто и как финансируется»

14.02.2023 20:38





Общественность имеет право видеть, кто и как финансируется, считает председатель парламентского Комитета по правам человека Михеил Сарджвеладзе. Так он прокомментировал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициированный «Силой народа».



«Общественность имеет право видеть, кто и как финансируется, какими средствами осуществляет свою деятельность и так далее. Соответственно, инициатива подразумевает то, чтобы эта сфера также попала под условия подобного регулирования», — заявил он.



Сарджвеладзе также подчеркнул, что те, кто не знаком с законопроектом, не имеют права сравнивать его с российским законодательством.



«Я считаю, что проблема прозрачности действительно есть. Обществу всё же не все известно о том, кто, откуда и как финансируется и на что тратит эти средства… Главная проблема в том, что сегодня оппозиция вышла и начала вешать ярлыки, не увидев сути законопроекта. Это неправильно», — сказал депутат.



Напомним, 14 февраля члены движения «Сила народа» состоящие в парламентском большинстве заявили, что намерены инициировать в парламенте Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



«Сила народа» утверждает, что указанный законопроект в составлен исходя из закона, действующего в США, а также учитывает «лучший опыт других демократических стран».





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