

«Копируют российское» — депутат о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния»

14.02.2023 20:40





Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили не намерен поддерживать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициированный «Силой народа».



Как заявил депутат, законопроект копирует российский аналог.



«Конечно же, мы не поддержим такие бредни. Мне очень жаль видеть нескольких таких людей в «Силе народа». Вся их деятельность и усилия одно больше недопонимание.



Хотят прямо перенести этот законопроект из России. Сделать то же самое против НПО, что делают в России. Это, конечно, для нас возмутительно и непонятною



Я не знаю какова их цель, но они же должны что-то делать. Вот ругали Келли Дегнан, а она скоро уже не будет послом, а им надо оправдывать свое существование. Вот и придумывают такие вещи и прямо копируют российское, что очень возмутительно», — заявил политик.



Напомним, 14 февраля члены движения «Сила народа» состоящие в парламентском большинстве заявили, что намерены инициировать в парламенте Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



«Сила народа» утверждает, что указанный законопроект в составлен исходя из закона, действующего в США, а также учитывает «лучший опыт других демократических стран».





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