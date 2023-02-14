Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО


14.02.2023   23:04


В министерстве иностранных дел Польши уже "реально два месяца" не работают выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которых уволили в рамках более широкого процесса декоммунизации.

Об этом в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет "Европейская правда".

"Нам удалось закрыть определенный очень важный процесс, который является частью декоммунизации в широком смысле. Это началось с законов о люстрации", - сказал он и напомнил о дальнейшем законодательстве, которое касалось люстрации, а также о создании Института национальной памяти.

"МИД был на стороне этого процесса. Она основывалась на том, что дела из министерства остались в министерстве. В январе 2021 года мы начали передавать файлы в Институт", - добавил глава польского МИД.

По словам Рау, действия в рамках декоммунизации в отношении его министерства были направлены на исправление статус-кво, который заключался в том, что министерство было "глубоко вмонтировано в коммунистический аппарат власти", в частности через трудоустройство выпускников московского вуза.

"Это учреждение было частью большого проекта советского империализма. МГИМО был инвестицией в функционирование российского империализма. Это была часть советской мягкой силы. Выпускники были там, чтобы служить смыслу существования этой империи", - добавил он.

Напомним, что правительство Венгрии в рамках плановой ротации намерено принять решение об отставке действующего посла Венгрии в Украине и уже определило, кто станет его вероятным преемником. Им должен стать Онтал Гейзер, карьерный дипломат, получивший образование в МГИМО.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна