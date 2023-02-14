

Из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО

14.02.2023 23:04





В министерстве иностранных дел Польши уже "реально два месяца" не работают выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которых уволили в рамках более широкого процесса декоммунизации.



Об этом в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет "Европейская правда".



"Нам удалось закрыть определенный очень важный процесс, который является частью декоммунизации в широком смысле. Это началось с законов о люстрации", - сказал он и напомнил о дальнейшем законодательстве, которое касалось люстрации, а также о создании Института национальной памяти.



"МИД был на стороне этого процесса. Она основывалась на том, что дела из министерства остались в министерстве. В январе 2021 года мы начали передавать файлы в Институт", - добавил глава польского МИД.



По словам Рау, действия в рамках декоммунизации в отношении его министерства были направлены на исправление статус-кво, который заключался в том, что министерство было "глубоко вмонтировано в коммунистический аппарат власти", в частности через трудоустройство выпускников московского вуза.



"Это учреждение было частью большого проекта советского империализма. МГИМО был инвестицией в функционирование российского империализма. Это была часть советской мягкой силы. Выпускники были там, чтобы служить смыслу существования этой империи", - добавил он.



Напомним, что правительство Венгрии в рамках плановой ротации намерено принять решение об отставке действующего посла Венгрии в Украине и уже определило, кто станет его вероятным преемником. Им должен стать Онтал Гейзер, карьерный дипломат, получивший образование в МГИМО.





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