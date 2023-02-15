

Сегодня в Европарламенте пройдет голосование по резолюции, связанной с состоянием здоровья Михаила Саакашвили

15.02.2023 10:17





Голосование по резолюции, связанной с состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пройдет в Европарламенте 15 февраля. Соответствующая информация опубликована на сайте Европарламента.



В Европарламент представлены пять текстов резолюции, в двух из которых говорится и о Бидзине Иванишвили. Автором одного текста является «Европейская народная партия», а другого – «Группа европейских консерваторов и реформистов».



«[Резолюция] подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в задержании Михаила Саакашвили в рамках личной вендетты, вновь призывает совет и демократических партнеров рассмотреть введение персональных санкций в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», — отмечается в тексте резолюции «Европейской народной партии».



В тексте «Группы европейских консерваторов и реформистов» говорится, что Европейский совет и партнеры ЕС должны рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против Бидзины Иванишвили.



«[Резолюция] осуждает личную роль единственного олигарха Грузии Бидзины Иванишвили в задержании и ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили; повторяет призыв к совету и демократическим партнерам ЕС рассмотреть вопрос о введении персональных санкций в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», — говорится в тексте резолюции.





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