

Марк Милли: Россия проиграла в Украине стратегически, оперативно и тактически

15.02.2023 10:18





Россия проиграла в Украине стратегически, оперативно и тактически и платит огромную цену на поле боя, - об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.



По его словам, Путин думал, что быстро победит Украину, но ошибся.



«Путин думал, что сможет быстро победить Украину, расколоть альянс НАТО и действовать безнаказанно - он ошибался. Украина остается свободной и независимой. НАТО и эта коалиция никогда не были так сильны и Россия превратилась в глобального изгоя. Мир вдохновлен смелостью и стойкостью украинцев. Одним словом, Россия проиграла - стратегически, оперативно и тактически и платит огромную цену на поле боя», - сказал Милли.





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