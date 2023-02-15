

Патриархия Грузии раскритиковала ход реставрации Гелати

15.02.2023 10:21





Патриархия Грузии потребовала заменить иностранных специалистов, работающих над восстановлением Гелатского монастыря, более высококвалифицированным персоналом.



«Доклады международных экспертов и грузинских ученых ставят под сомнение соответствующую компетентность нынешней группы специалистов по консервации», — говорится в заявлении Патриархата Грузинской православной церкви.



Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, известный своими уникальными фресками и самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже несколько лет вокруг Гелати продолжается скандал — монастырь пострадал из-за неправильной практики реставрации.

Патриархия заявляет, что ей непонятна позиция Минкультуры, в введении которого находится реставрация комплекса и «адвокация» ведомством работающей над реставрацией группы.



«Ситуация не просто серьезная, а критическая! Необходимо немедленно исправить создавшуюся ситуацию и спасти росписи! Мы считаем, что иностранных специалистов, работающих до сих пор, должна заменить группа высококомпетентных профессионалов», — заявляют в Патриархии.



Здесь отмечается, что все началось с неудачных восстановительных работ в 2015-2019 годах, когда монтаж кровли главного храма велся неправильно, непрофессионально и с некачественными материалами. Все это привело к порче настенной росписи, и ситуация стала критической, несмотря на приглашение в 2021 году иностранной группы для консервации фресок.



Патриархия ссылается сразу на четыре доклада о состоянии комплекса и отмечает, что эксперты столкнулись с крайне неполной и скудной документацией по ходу реставрации.



Грузинская церковь настаивает на создании международного консультативного совета и приведение единого плана управления компекса в соответствие с современными стандартами.



Ответа от министерства культуры, которое возглавляет Тея Цулукиани, пока не последовало. Это первое подобное резкое заявление Патриархии в адрес государственного ведомства. Ранее Цулукиани неоднократно опровергала критические заявления по ходу реставрации Гелати со стороны экспертов, гражданских активистов и общественных организаций.



Новости-Грузия

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