

МВД Грузии закрыло дело против художника Сандро Сулаберидзе, написавшего на стене про независимость искусства

15.02.2023 11:14





Министерство внутренних дел Грузии сообщило о прекращении расследования в отношении художника Сандро Сулаберидзе. Как говорится в заявлении ведомства, в деле не выявлено признаков преступления.



«4 февраля 2023 года в МВД поступило сообщение о краже произведения современного искусства с выставочного пространства Национальной галереи Грузии. Соответствующие службы начали расследование по части 2 статьи 177 Уголовного кодекса (кража, — прим. ред.). По делу проводились следственные действия. В связи с отсутствием признаков преступления расследование дела прекращено после проведения соответствующих процессуальных и следственных действий», — говорится в сообщении.



Напомним, 4 февраля в тбилисской Национальной галерее открылась выставка «Автопортрет у зеркала». В день открытия один из участников экспозиции – молодой художник Сандро Сулаберидзе – снял со стены собственную работу, а на ее месте нанес баллончиком фразу «Искусство живо и независимо!». В связи с инцидентом администрация галереи вызвала полицию, а МВД Грузии возбудило уголовное дело.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





