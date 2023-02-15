

США готовят пакет экономической помощи Украине на 10 миллиардов долларов

15.02.2023 11:49





США готовят новый пакет экономической помощи Украине в размере 10 млрд долларов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.



По их словам, администрация президента Джо Байдена готовит несколько заявлений, направленных на демонстрацию непоколебимой поддержки США Украине в дни годовщины начала войны на следующей неделе.



Это будет включать новые санкции против России и потенциальный пакет экономической помощи в размере 10 миллиардов долларов, чтобы помочь функционировать властям в Киеве.



По словам источников издания, данный пакет будет прямой бюджетной помощью властям Украины. По их словам, в ближайшие дни будет объявлен еще один крупный пакет военной помощи Украине.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





