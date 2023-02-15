

Яго Хвичия: Если мы стучимся в двери Европы, ясно, что нам придется играть по европейским правилам, мы этого не хотим?

15.02.2023 14:11





Если бы кто-то заходил в мой дом, я бы обязательно сказал, что в этом доме играют по моим правилам, если мы стучимся в дверь Европы, то само собой, нам придется играть по европейским правилам, мы этого не хотим? Не за этим ли идем в Европу?!, - об этом заявил депутат «Гирчи» Яго Хвичия, откликаясь на заявление европарламентария Андрюса Кубилюса о том, что если Грузия хочет получить статус кандидата в Евросоюз, она должна работать по их правилам.



По его словам, политика «Грузинской мечты», которая, с одной стороны, говорит населению, что работает на вступление в Евросоюз, а с другой стороны, делает в отношении партнеров заявления, расходящиеся с этим посылом, служит тому, чтобы никто не понял, чего они реально хотят, и это все для сохранения власти.



«Их заявления служат тому, чтобы мы никогда не узнали, чего они реально хотят, и были в этой драке «Националов» и «Мечты». Составная часть этого -, не говорить, чего они хотят: хотят Европу или нет, хотят независимого суда или нет, хотят свободную страну или нет. Они хотят сохранения власти любой ценой. Для этого нужна Европа? - Скажут: «Хорошо, будем европейцами», «Нужно быть антиевропейцами, будем антиевропейцами, будем кем-то другим, неважно кем, лишь бы сохранить власть». В данный момент они видят выход в антиевропеизме и в том, чтобы говорить, что нас втягивают в войну, по крайней мере, до тех пор, пока идет война и люди боятся, чтобы и в Грузии кто-то не выстрелил. На самом деле ни одна страна не включилась в войну, никто никого не просил вступать в войну, и в этих условиях идет тиражирование кампании, что европейцы и американцы просят нас о войне, оказывается, только нас в мире», — сказал Хвичия.





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