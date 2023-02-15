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Папуашвили встретился с членами группы дружбы с Грузией Национального собрания Кореи


15.02.2023   14:48


Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с членами группы дружбы Грузия-Корея, действующей в Ассамблее Республики Корея.

По сообщению пресс-службы парламента Грузии, на встрече были подчеркнуты дружеские связи между Грузией и Кореей. Стороны обсудили двусторонние отношения между Грузией и Кореей. Положительно оценено расширение сотрудничества на парламентском уровне.

Особое внимание было уделено проекту Ненскра ГЭС. Отмечалось, что успешная реализация этого проекта во многом будет способствовать углублению грузино-корейских отношений в будущем, что также повысит интерес корейских компаний к Грузии и облегчит процесс начала переговоров по соглашению о свободной торговле.

Шалва Папуашвили обратил внимание на успешный визит парламентской делегации в Республику Корея, а также выразил благодарность Корее за предоставление современного оборудования типографии парламента Грузии.


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