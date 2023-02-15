

Джапаридзе: Членство в ЕС означает, что надо играть по правилам игры, принятым в ЕС

15.02.2023 15:44





По заявлению одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе, вступление в Евросоюз означает, что нужно действовать по установившимся там правилам.



Он оценил заявление европарламентария Андрюса Кубилюса, по словам которого, у них есть посыл для «Грузинской мечты», что Грузия не сможет получить статус страны-кандидата, если не будет играть по правилам Евросоюза.



«Членство в Евросоюзе означает, что вы должны играть по правилам игры, принятым в Евросоюзе. Все члены подчиняются тем правилам, на которых построен ЕС. Соответственно, когда вы хотите присоединиться к европейской семье, вы должны разделять те правила, которые есть в семье ЕС. Навязывание семье ЕС своих правил, особенно правил, отклоняющихся от основных демократических ценностей, конечно, так осуществиться не может. Наверное, это имел в виду Кубилюс. Мы хотим присоединиться к европейской семье. Поэтому мы должны разделить их правила. Эти основные правила определяют демократическую среду», - сказал Джапаридзе.



Он не думает, что это заявление Кубилюса было угрозой.



«Я не считаю это угрозой. Рекомендации, данные Евросоюзом, должны быть учтены. Эти рекомендации основаны на ценностях и правилах, установленных в ЕС. Поэтому не нужно воспринимать любое такое заявление как угрозу или ультиматум. Это принятое правило. Я могу повторить то же самое и сказать, что для того, чтобы вступить в европейскую семью, необходимо принять правила, установленные в европейской семье, и соответствующее поведение», - сказал Джапаридзе.



Для справки, европарламентарий Андрюс Кубилюс заявил, что у них есть посыл для правительства Грузии, «Грузинской мечты».



«Мы очень четко говорим, что вы не сможете получить этот статус, если не будете играть по нашим правилам», — заявил Кубилюс.





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