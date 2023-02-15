

Каладзе считает, что его решения на посту министра сэкономило Грузии деньги в споре с «Интер РАО»

15.02.2023 15:46





Мэр столицы Каха Каладзе откликнулся на проигранный Грузией спор с «Интер РАО». По словам Кахи Каладзе, решение, принятое им во время пребывания на посту министра энергетики, сэкономило Грузии деньги.



«Первое, что мы сделали, это было снижение тарифов, чем пользовалось население нашей страны, и особенно столицы. Когда я говорю о стране, я имею в виду компанию «Энерго Про», которая также была включена в процесс снижения тарифов. Что касается возникшего спора, то «Интер РАО» требовала около 200 миллионов долларов, на что мы не соглашались. Мы думали, что сумма была намного меньше, нежели они просили. Представляете, что бы произошло и что на меня обрушили бы , если бы я подписал получение «Интер РАО» 200 млн долларов. Соответственно, мы приняли решение, думали, что этой компании не полагаются 200 миллионов, и прямо сказали им, что будем это оспаривать. Соответственно, было обсуждение в арбитраже и вместо 200 миллионов нас обязали выплатить гораздо меньше. В свое время я не позволил себе и ни один из моих сотрудников не осмелился бы согласиться на просьбу «Интер РАО», - заявил Каладзе.



Грузия проиграла два арбитражных спора с «Интер РАО». Как пишет Bpn.ge, с одной стороны, речь идет об арбитражном споре на 76 млн долларов, который шел с 2017 года в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке, а второй спор Грузия проиграла в Стокгольмском арбитражном трибунале. Речь идет о параллельном инвестиционном споре с «Интер РАО», в рамках которого на страну была возложена выплата 112 млн долларов.



Согласно существующему пояснению, Грузия должна будет выплатить сумму не обоих, а одного из споров, поскольку в случае арбитража сложения не происходит.





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