

Гарибашвили: Более 800 хронических и онкологических медикаментов подешевеют еще в среднем на 40%

15.02.2023 16:01





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся в социальной сети Facebook на введение референтных цен на медикаменты.



Как отмечает глава правительства, с сегодняшнего дня более 800 хронических и онкологических медикаментов подешевеют в среднем еще на 40%.



«Как мы и обещали обществу, с сегодняшнего дня вступили в силу референтные цены на медикаменты. В результате, более 800 хронических и онкологических медикаментов подешевеют в среднем еще на 40%», - пишет Гарибашвили.





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