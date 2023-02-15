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Гарибашвили: Более 800 хронических и онкологических медикаментов подешевеют еще в среднем на 40%
15.02.2023 16:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили откликнулся в социальной сети Facebook на введение референтных цен на медикаменты.
Как отмечает глава правительства, с сегодняшнего дня более 800 хронических и онкологических медикаментов подешевеют в среднем еще на 40%.
«Как мы и обещали обществу, с сегодняшнего дня вступили в силу референтные цены на медикаменты. В результате, более 800 хронических и онкологических медикаментов подешевеют в среднем еще на 40%», - пишет Гарибашвили.
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