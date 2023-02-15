

Чем чревато для Грузии принятие закона об иноагентах

15.02.2023 17:13





Что думают зарубежные и грузинские аналитики, занимающиеся вопросами Грузии, о законопроекте Об агентах иностранного влияния, инициированном «Силой народа», входящей в парламентское большинство? — По этому вопросу Грузинский институт политики (GIP) опросил более двух десятков аналитиков, бывших чиновников и политических экспертов.



14 февраля члены движения «Сила народа» состоящие в парламентском большинстве инициировали в Парламенте Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Закон позволит создать реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все некоммерческие юридические лица и СМИ, доходы которых более чем на 20% финансируются «иностранными силами». Правящая «Грузинская мечта» в принципе была не против этой инициативы. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Парламент Грузии успешно примет этот закон, что сделает гражданское общество в стране более уязвимым.



По мнению GIP, если парламент примет закон об агентах иностранного влияния, это будет радикальным отклонением Грузии от евроинтеграционного процесса, что негативно скажется на получении финансовой помощи от европейских институтов.



В представленной статье политологи и эксперты оценивают степень уверенности в своих ожиданиях от 1 до 3 баллов и предлагают читателю краткое пояснение своего ответа.



Хубертус Ф. Ян

Профессор, завкафедрой истории России и Кавказа, Кембриджский университет, Англия.



Согласен (3)



Эта политика была принята и применена впервые в Российской Федерации, и результаты видны всем. В России это привело к полному демонтажу структур демократического и гражданского общества и установлению автократической и коррумпированной диктатуры, сопровождаемой множеством неограниченных сроков заключения и тюремным заключением невиновных людей. Эта политика диаметрально противоположна правовой практике и традициям свободы в Европе. Это, по сути, остановит процесс евроинтеграции Грузии. Принятие закона окажет долгосрочное влияние на экономический рост и развитие Грузии. В то же время это негативно скажется на молодом и образованном поколении Грузии, многие из которых могут решить уехать из страны (как это произошло в России).



Стивен Джонс

Директор Центра изучения Грузии в Гарвардском университете



Согласен (3)



Это провокационный законопроект, и я надеюсь, что Парламент Грузии его не примет. Он создан в соответствии с законодательством России и других авторитарных государств. Это начало процесса, который уничтожает свободу грузинских организаций гражданского общества действовать, не опасаясь давления со стороны правительства, и выражать иное мнение. Гражданские организации Грузии и их свобода действий необходимы для надлежащего функционирования грузинской демократии. Без них граждане Грузии не будут иметь доступа к необходимым им информативным анализам и комментариям. Но этот законопроект, если он станет законом, бросит еще большую тень на грузинские СМИ и другие части грузинского гражданского общества. Любое лицо может быть объявлено «иностранным агентом»; Это ужасная отсылка к советским временам. Когда «чужое» было опасно. Этот законопроект противоречит стремлению Грузии к демократической открытости и подрывает цель страны по вступлению в Европейский Союз.



Джули Джордж

Адъюнкт-профессор политологии, Куинс-колледж, CUNY



Согласна (3)



Законы об иностранном влиянии часто являются инструментом для изоляции и преследования групп гражданского общества, чьи голоса имеют основополагающее значение для демократического управления. Правление демократов сложно, но оно представляет самое безопасное общество. Грузины заслуживают жить в условиях демократии. Грузинская элита не стремится подавлять несогласных, хотя делает на них акцент используя ярлыки. В случае, когда где-то дейсвуют законы об иностранных агентах, со временем гражданское общество ослабевает, исчезает свобода СМИ, что всегда приводит к возникновению авторитарных режимов. Эта траектория хорошо изучена и хорошо известна. Поэтому этот закон — не просто закон — это сигнал Западу о том, что усилия по построению демократии в Грузии окончены. Правительство оставляет в одиночестве своих граждан, которые долгое время работали и столько пережили, чтобы создать перспективу открытой и безопасной Грузии.



Линкольн Митчелл

Колумбийский университет



Частично согласен (2)



Моя позиция такова, что я хорошо разбираюсь в теме, хотя уверен в ответе частично. Мое видение в основном определяется тем, что принятие такого закона не может помочь европейской интеграции Грузии, хотя Грузия уже отстала от очереди (вступления) в Европу, поэтому принятие этого законопроекта не будет решающим.



Хельге Блэкисруд

Доцентка, Университет Осло



Согласна (2)



Принятие Закона об иностранных агентах в этой ситуации стало бы в корне неверным сигналом Брюсселю и европейским столицам. В Европейском союзе государства-члены обеспокоены тем, что внешние силы могут использовать недостатки демократии в своих интересах с помощью фейковых новостей и различных операций. На этом фоне закон об иностранных агентах, согласно нынешнему предложению, нельзя воспринимать как шаг вперед на пути евроинтеграции.



Майкл Эмерсон

Ассоциированный старший научный сотрудник Центра исследований европейской политики (CEPS)



Согласен (1)



Я не видел текста этого законопроекта, поэтому буду сдержан в оценках. Но в целом, для последовательности, аналитический центр CEPS, в котором я работаю, следует рассматривать как иностранного агента во всех 27 странах-членах Евросоюза. В любом случае эта инициатива, похоже, следует российской модели.



Стефан Мейстер

Руководитель исследований Восточной Европы, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики



Согласен (3)



Правительство Грузии отклонилось от пути трансатлантической и европейской интеграции. Его действия против СМИ, ослабление верховенства закона, а теперь и законопроект об иностранных агентах расцениваются в Брюсселе и государствами-членами ЕС критически, поскольку в конечном итоге они подрывают ключевые компоненты европейской интеграции. Закон об иностранном влиянии ближе к российской практике, которая стремится минимизировать международные контакты и финансирование гражданского общества. Все это связано с социальным контролем и изоляцией. Активное гражданское общество жизненно необходимо для европейской интеграции Грузии. Международные контакты очень важны. Многие виды деятельности финансируются из-за рубежа, что важно для развития человеческого потенциала в стране, для образования, международного обмена, чтобы сохранить и без того довольно ограниченные ресурсы молодого населения в стране. Независимые СМИ финансируются из-за рубежа, которые предоставляют общественности качественную информацию и исследования, основанные на фактах, а не разжигают поляризацию. Многие услуги для грузинского общества финансируются не правительсвом Грузии, а международными донорами из Европы и Америки. Если все это будет невозможно, ситуация в обществе ухудшится, из страны уедет больше молодежи, а такой закон снизит шансы страны на получение статуса кандидата. В прошлом у Грузии был сильный имидж страны-реформатора. Страна по-прежнему имеет лучшие показатели в направлении реформ в контексте Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Но это наследие прошлого. Без верховенства права, независимых СМИ, свободных и справедливых выборов и сильного гражданского общества европейская интеграция страны невозможна. Грузия добилась больших успехов за последние десятилетия, что проявилось в ее открытости для иностранцев и активном гражданском обществе. Принятие такого закона подорвет значительное преимущество Грузии над многими постсоветскими странами и приблизит ее к репрессивной политической культуре России. Россия ослабнет и потеряет свое влияние из-за войны с Украиной. Любое сближение с Россией и компромисс, любая дезинформационная кампания, совместимая с российским нарративом, окажут лишь негативное влияние на политическую культуру в стране и сожгут мосты на пути европейской и атлантической интеграции. Я могу судить об этом на основании текущих разговоров в Брюсселе, как в институтах, так и в государствах-членах. В Грузии ожидаются большие перемены, и этот закон, антизападные и антиевропейские нарративы и политика действительно не привлекательны.



Кристофер Берглунд

Доцент, Университет Мальмё



Согласен (3)



«Грузинская мечта» вновь показала, что не заинтересована в обеспечении верховенства закона. После давления на оппозиционных политиков и нападок на критические СМИ этот законопроект создает благоприятную среду для преследования гражданских организаций. ЕС не имеет смысла продолжать финансовую помощь, не говоря уже о политической поддержке, государству, которое явно игнорирует его ценности.



Соня Шифферс

Директор тбилисского офиса регионального бюро Фонда имени Генриха Белля на Южном Кавказе



Согласна (3)



Возможное принятие Закона об иностранных агентах направлено на запугивание гражданского общества. Гражданское общество очень критично относится к неадекватному выполнению правительством Грузии 12 рекомендаций Евросоюза. Понятно, что правительство не в восторге от этой критики, но важно, чтобы оно приняло эту критику для [развития] европейского демократического будущего Грузии. Надеюсь, что западные партнеры Грузии четко заявят о том, что принятие закона об иностранных агентах будет для них неприемлемым и приведет к негативным последствиям в двусторонних отношениях.



Лисиния Симао

Профессор международных отношений Университета Коимбры



Частично согласна (2)



Мой ответ основан на сравнении с другими подобными случаями, а не на детальном знании конкретного случая Грузии.



Томас де Ваал

Старший научный сотрудник, Carnegie Europe



Частично согласен (2)



Предлагаемый законопроект аналогичен российскому «Закону об иностранных агентах» и, если он будет принят, явно нанесет ущерб европейским устремлениям Грузии. Однако важно осознать реальность [принятия] закона. Принятие этой инициативы менее ожидаемо и скорее может быть воспринято как целенаправленная провокация. Это идея команды политиков, которые не заинтересованы в евроинтеграции Грузии, и которые хотят продвигать свою собственную повестку дня, сделать себе имя через публичное противостояние с западными политиками. Скоординированный ответ требует осторожности, общего скептицизма [в отношении закона] и стратегии сдерживания, которая не должна давать «общественный кислород» таким провокаторам.



Трейси Джерман

Профессор Королевского колледжа Лондона



Частично согласна (2)



Финансовая прозрачность важна, но опасения по поводу законопроекта возникают из-за того, как Россия использует свои собственные законы об «иностранных агентах» для ограничения и запрета деятельности широкого круга организаций и частных лиц. Это подрывает основные свободы, связанные с надлежащим функционированием либеральной демократии.



Фернандо Казаль Бертоа

Доцент Ноттингемского университета



Согласен (3)



Законопроект антисоциальный.



Бакур Квашилава

Профессор, декан GIPA



Согласен (3)



Это прямая копия законодательства, принятого в России много лет назад, что способствовало окончательному краху и без того шатких демократических институтов.



Вано Чхикквадзе

Фонд открытого общества



Согласен (3)



Решение во многом будет противоречить рекомендации Еврокомиссии номер 10, которая предполагает участие организаций гражданского общества в процессе принятия решений. Оценка Венецианской комиссии по той же теме также важна.



Гия Нодия

Профессор Университета Ильи



Согласен (3)



Этот закон по сути повторяет аналогичное законодательство России и ее сателлитов или подражателей, целью которого является ликвидация деятельности организаций, связанных с западными странами, в своих странах. Такой шаг, с одной стороны, противоречит либерально-демократическим ценностям, а с другой стороны, выражает враждебное отношение к западным демократическим странам.



Давид Апрасидзе

Профессор Государственного университета Ильи



Согласен (3)



Этот закон поставит под угрозу существование и без того хрупкого гражданского общества, так как усложнит его финансирование и ограничит сферу его действий. Он будет использован для дискредитации организаций гражданского общества и активистов, а также для создания правовой базы для контроля над организациями гражданского общества. Таким образом, это негативно сказывается на перспективах европейской интеграции Грузии. Что касается сокращения финансирования гражданского общества, то оно будет зависеть от конкретных барьеров и форм отчетности, которые будет учитывать закон. В целом новый барьер, безусловно, окажет негативное влияние.



Гиоргий Исакадзе

Редактор BMG/Forbes Джорджия



Согласен (2)



Я не вижу в Грузии сильных институтов, способных выявлять «агентов влияния» в Грузии, что является скорее темой спецслужб и правоохранительных органов, чем объектом политического подтекста, который будет «успешно» использоваться для нанесения ущерба репутации лиц, неприемлемых для власти. Содержание и название проекта вызывают аналогии и ассоциации с российским законодательством, когда в реестр будут включены сотни лиц, именуемых «агентами влияния иностранного государства», заведомо неприемлемыми для властей.



Тинатин Ахвледиани

Исследователь, руководитель отдела финансовых рынков и институтов, Центр исследований европейской политики (CEPS)



Согласна (3)



Этот закон создаст правовую основу для вмешательства государства в деятельность гражданского общества. Правительство может преднамеренно злоупотреблять юридическими полномочиями, чтобы преследовать и атаковать те организации гражданского общества, которые критикуют правительство. В последние годы неформальное правление, коррупция, политизированное правосудие и свобода СМИ в Грузии ухудшаются. На этом фоне упомянутый закон будет способствовать большему захвату государства. Учитывая важную роль гражданского общества в построении грузинской демократии, закон создаст серьезную угрозу грузинской демократии и, следовательно, европейскому будущему Грузии.



Ната Сабанадзе

Приглашенный профессор Колледжа Маунт-Холиок.



Частично согласна (3)



Прежде всего, это будет отклонение от демократического развития страны. Это окажет негативное влияние на процесс евроинтеграции, отход от которого уже начался. Этот закон станет еще одним особенно разрушительным шагом. Трудно сказать с полной уверенностью, последуют ли финансовые санкции. Вероятность высока.



Шалва Дзебисашвили

Профессор Грузинского университета



Согласен (3)



Содержание и ожидаемый эффект любого законопроекта определяются не только его формулировкой, но и политическим контекстом, политическим опытом и традицией применения или неиспользования нормативных актов. Соответственно, по всем трем составляющим существует вполне оправданный высокий риск того, что формулировки в законе в основном отражают типичные попытки авторитарных режимов ограничить прозрачность и подотчетность, ограничить деятельность независимых общественных (и неправительственных) организаций, и для преследования политических оппонентов или оказания на них давления.



Тамар Хулордава

Эгерия Солюшнс, партнер-основатель



Согласена (3)



Не то что принятие закона об агентах иностранного влияния, но даже его серьезное рассмотрение нанесет значительный ущерб и без того пошатнувшейся международной репутации Грузии. Даже если закон не будет окончательно принят, его рассмотрение нанесет большой вред деятельности неправительственных организаций. Европейская интеграция требует готовности различных секторов страны к внедрению европейских стандартов и законодательства, но европейская интеграция – это прежде всего политический процесс. Никто не считает страну, которая ограничивает гражданские свободы и ведет целенаправленную кампанию против гражданского общества, серьезным кандидатом на членство в ЕС.



Иракли Кобалия

Университет New Vision, декан факультета политики



Согласен (3)



Закон российского типа об иностранных агентах будет прямо вмешиваться в деятельность неправительственных организаций и ограничивать пространство гражданского общества. Параллели с Россией были бы ясны и поразительны. В такой ситуации повестка демократии с ЕС пострадает, в том числе и в части финансирования.



Каха Гоголашвили

Старший научный сотрудник, Фонд Рондели



Согласен (3)



В преамбуле Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС (2014 г.) говорится следующее: «…внести свой вклад в процесс политического, социально-экономического и институционального развития Грузии посредством сотрудничества в широком спектре областей, представляющих общий интерес, таких как развитие гражданского общества, надлежащее управление… » Другими словами, на основании этой записи, власти и правительство Грузии соглашаются сотрудничать с Европейским Союзом для развития гражданского общества, что само по себе подразумевает (как это происходит в случае всех других видов сотрудничества) предоставление финансирования ЕС неправительственным организациям в проектах, реализуемых в поддержку реформ.



Паата Гаприндашвили

Ассоциация реформ Грузии, директор



Согласен (3)



Не только принятие закона, но даже его инициирование в виде законопроекта окажет негативное влияние на приверженность Грузии интеграции в ЕС в глазах наших партнеров, поскольку принятие такого закона сегодня является практика автократических/диктаторских режимов.



Михаил Сарджвеладзе

Немецкий институт безопасности и внешней политики/Йенский университет



Согласен (3)



Принятие указанного закона парламентом будет уклонением от процесса евроинтеграции по простой причине: в демократическом государстве не допускается процесс монополизазии своей власти над гражданским сектором, поскольку указанный шаг противоречит основным принципам демократии. Если государство идет на такой шаг, то это лишь свидетельствует о систематическом нарушении принципа распределения власти, что является одной из основных характеристик сдвига в сторону авторитаризма. На фоне трудностей с выполнением Грузией 12 рекомендаций Евросоюза закон об агентах иностранного влияния еще больше увеличит дистанцию ​​с Евросоюзом. Если брать пример России, на основании аналогичного закона в России была ограничена деятельность не только общественных организаций, но и отдельных лиц и активистов, которые стали легкой мишенью для государственных структур в рамках изменившейся правовой базы. Поэтому естественно, что при угрозе конфискации финансовой помощи, предназначенной для государственного сектора, или использования указанной помощи против гражданского общества принятие закона окажет негативное влияние на процесс получения финансовой помощи (для организаций в Грузии). Кроме того, принятие закона вынудит гражданский сектор покинуть страну, как это произошло в случае с организацией «Мемориал» в России.



Кетеван Болквадзе

Старший преподаватель, Лундский университет



Согласна (3)



Закон, по-видимому, является копией российского Закона об иностранных агентах, который был принят в 2012 году и широко использовался для подавления инакомыслия и оппозиции. Учитывая негативное отношение «Грузинской мечты» к неправительственным организациям, существует опасность того, что закон будет использоваться для ограничения и делегитимации любого несогласного голоса. Это, несомненно, еще больше отдалит Грузию от Евросоюза и ее западных партнеров.



Источник: NetGazeti

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