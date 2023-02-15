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Грузия активно участвует в международной торговле квотами на выбросы углерода
15.02.2023 17:31
Страна уже подписала двусторонние контракты с Японией и Швейцарией, которые заинтересованы в приобретении квот га выбросов из Грузии.
По словам представителя министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Майя Цхварадзе, в рамках Парижского соглашения страна взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 35%.
«Наши выбросы будут на 35% меньше уровня 1990 года. В 1990 году наш показатель составлял около 45 млн. тонн CO2, сейчас — намного меньше - 17 млн..Таким образом, наш целевой показатель — то есть 35% в сравнении с 1990 годом — это около 309 млн. тонн, соответственно, наша квота значительно больше, чем наши выбросы. Это дает возможность продавать возможности выбросов так, чтоб не нанести урон собственной экономике» - заявила она.
Представитель министерства заявила, что доступ к мировому углеродному рынку создаст новые возможности для развития бизнеса и построения экономики с низким уровнем выбросов, а также поможет реализовать амбициозную повестку дня Грузии с точки зрения смягчения последствий изменения климата.
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