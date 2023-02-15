

Пенитенциарная служба опубликовала новые кадры из палаты Михаила Саакашвили

15.02.2023 17:38





Пенитенциарная служба Грузии заявила, что сообщения о том, что бывший президент Михаил Саакашвили не может передвигаться самостоятельно, не соответствуют действительности.



Ведомство говорит о «ложной информационной кампании с целью вызвать общественные волнения и нанести ущерб положительному имиджу страны».



В доказательство своих утверждений служба публикует новые кадры с Михаилом Саакашвили в клинике «Вивамед», где он находится с мая прошлого года.



Кадры датированы 17 декабря прошлого года, 1, 8 и 9 февраля этого года. На них видно, что Саакашвили передвигается самостоятельно. При этом за последние дни кадров нет.



Мать Саакашвили, Гиули Аласания, последнюю неделю заявляет, что Саакашвили еще больше ослабел и ему трудно передвигаться, и он практически все время лежит.



Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что на днях телекомпания CNN пустила в эфир кадры с Саакашвили, которые датированы 4 и 6 октября прошлого года — они были предоставлены американским адвокатом, который говорил в программе о критическом состоянии здоровья бывшего президента. На кадрах видно, как Саакашвили заходит в палату, теряет равновесие и падает.



Сам Саакашвили 1 февраля дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда – перед тем, как суд вынес решение об отказе в освобождении по состоянию здоровья. Саакашвили поднял рубашку, чтобы показать свое состояние, но судья прервал трансляцию через несколько секунд.









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