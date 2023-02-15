

Еще один депутат «Грузинской мечты» поддержала закон об иноагентах

15.02.2023 17:51





Несмотря на то, что финансирование неправительственных организаций и сегодня является прозрачным, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесет еще большую ясность, заявила депутат Рима Берадзе («Грузинская мечта») «Netgazeti».



Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был инициирован членами парламентского большинства от движения «Сила народа», он является аналогом российского закона, который путинский режим использовал для репрессий против СМИ и НПО.



Беридзе в свою очередь считает, что законопроект аналогичен не российскому, а американскому закону и подстроен под грузинскую реальность.



«Касательного того, что законопроект для кого-то неприемлем, для нас тоже много чего неприемлемо, но мы же это не критикуем.



Аналогичные законы есть во многих странах, в том числе в России, насколько мне известно. Законопроект составлен по типу [закона действующего] в США, терминология и абсолютно все взято оттуда», — сказала она.



Отвечая на вопрос «Netgazeti» депутат подтвердила, что финансирование НПО и сегодня является прозрачным, но отметила, что законопроект внесет «большую ясность». Правда, она не указала, конкретно по какой части будет большей ясности.



«По пунктам, которые существовали до сих пор, мы не говорим, что не было прозрачности, но законопроект прольет больше света на происхождение этих средств и и то как они были израсходованы», — сказала она.





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