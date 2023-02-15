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Встреча глав МИД Грузии и Греции прошла в Афинах


15.02.2023   18:32


Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили посетил с официальным визитом Греческую Республику. В рамках визита министр иностранных дел Грузии провел встречу со своим греческим коллегой.

Министры подписали меморандум о сотрудничестве в области дипломатической подготовки, а также выступили с итоговыми заявлениями встречи для прессы.

На встрече Илья Дарчиашвили и Никос Дендиас уделили особое внимание вопросам двусторонних отношений и подчеркнули исторически сложившиеся дружественные связи между Грузией и Греческой Республикой, которые нашли отражение не только в политико-дипломатических отношениях этих стран, но и в культуре, межнародных связях и исторических ценностях, которые до сих пор определяют цивилизационный выбор Грузии – стать полноправным членом европейской семьи.

Глава МИД Грузии поблагодарил греческую сторону за поддержку проживающей в Греции грузинской диаспоры и отметил большую помощь, которую Греция оказала Грузии в этом плане после восстановления независимости.

На встрече была выражена твердая поддержка Грецией суверенитета и территориальной целостности Грузии и признан прогресс Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции страны.


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