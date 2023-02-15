

Служба защиты персональных данных изучает законность раскрытия личной информации Михаила Саакашвили

15.02.2023 19:12





Служба защиты персональных данных Грузии начала расследование с целью изучения законности разглашения личных данных Михаила Саакашвили.



По сообщению ведомства, дело касается опубликованных сегодня Специальной пенитенциарной службой Грузии видеозаписей, на которых запечатлено пребывание Михаила Саакашвили в медицинском учреждении.



Согласно информации, Служба защиты персональных данных по своей инициативе начала расследование сразу после обнародования указанных видеозаписей.



«Как известно общественности, специальная пенитенциарная служба расследует законность обнародования видеозаписи от 14 декабря 2022 года, касающейся пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении, в связи с чем активно проводятся действия, необходимые для принятия итогового решения», — говорится в сообщении.



Сегодня Специальная пенитенциарная служба опубликовала очередные видеокадры, отображающие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.







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