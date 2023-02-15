

Ответственность за вандализм будет ужесточена – Каладзе

15.02.2023 20:12





Планируется ужесточить ответственность за умышленное повреждение инфраструктуры общественных пространств и муниципального транспорта.



По словам мэра столицы Кахи Каладзе, в целях предотвращения фактов вандализма подготовлены изменения в Кодекс об административных правонарушениях.



«За последние годы сколько парков и скверов построено или отремонтировано, сколько общественных пространств благоустроено. На этом фоне очень печально, что в таких пространствах, как и в новом общественном транспорте, зачастую преднамеренно портят имеющийся инвентарь. В большинстве случаев это делают взрослые» — сказал мэр Тбилиси.



Он отметил, что в связи с этим возникает необходимость выделения дополнительных средств, которые можно было бы направить на другие программы и принести пользу согражданам. Поэтому, необходимо ужесточить ответственность за повреждение, чтобы предотвратить факты вандализма.



По словам Кахи Каладзе, согласно проекту поправок в Кодекс об административных правонарушениях, за акт вандализма будет наложен штраф в размере 300 лари, а в случае повторного совершения — 500 лари или административный арест.



«Умышленное повреждение или уничтожение объектов инфраструктуры/инвентаря, расположенных на площади, дороге, в парке, сквере, подземном переходе, ином объекте, предназначенном для общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер наружного наблюдения, инвентаря в общественном транспорте влечет за собой штраф в размере 300 лари. Повторение того же действия влечет за собой штраф в размере 500 лари или административный арест. Законопроект будет внесен в парламент, и мы надеемся на поддержку законодателей», — сказал Каха Каладзе.



По словам мэра столицы, согласно ныне действующему положению, ответственность за повреждение или уничтожение чужого имущества предусмотрена только в том случае, если стоимость поврежденного или уничтоженного имущества превышает 150 лари.





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