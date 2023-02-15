

Ни в одной из стран Евросоюза не присваивают НПО статус «иностранного агента» — IDFI

15.02.2023 20:14





Так называемый «Закон об иностранных агентах» несовместим с правовой системой и ценностями ЕС. Ни в одной стране Евросоюза нет закона, согласно которому неправительственным организациям присваивают статус «иностранного агента». Об этом говорится в исследовании, опубликованном Институтом развития свободы информации (IDFI).



В исследовании анализируются европейские практики и текущая ситуация в Грузии.



Основные выводы опроса IDFI:



Согласно определению Европейского суда, так называемый «Закон об иностранных агентах» (Венгрия) нарушает статью 63 Договора о функционировании Европейского Союза (свободное движение капитала) и статью 12 Хартии основных прав Европейского Союза (свобода ассоциации).



Кроме того, решение Европейского суда и процедура, начатая Европейской комиссией для его реализации, вынудили Венгрию отменить обязательную регистрацию и маркировку НПО.



По оценке Европейского суда по правам человека, так называемый «Закон об иностранных агентах» (Российской Федерации) нарушает статью 11 Европейской конвенции о правах человека, которая защищает свободу объединений.



Европейские суды сочли особенно проблематичным присвоение ярлыка «иностранного агента» неправительственным организациям и обязывать их регистрироваться в этом качестве.



Не только принятие т.н. «Закона об иностранных агентах», но даже серьезные парламентские дебаты по этому вопросу существенно вредят процессу интеграции Грузии в Евросоюз.



Принятие т.н. «Закона об иностранных агентах» будет напрямую угрожать выполнению 10-го пункта приоритетных задач, определенных Европейским Союзом.



По данным IDFI, инициирование закона об «иностранных агентах» членами парламентского большинства (так называемой «Силой народа») и даже обсуждение этого вопроса существенно затормозит процесс интеграции Грузии в Евросоюз.



«Европейский союз рассматривает эффективное функционирование гражданского общества как необходимую составляющую правового и демократического государства. Положительный эффект деятельности неправительственного сектора в Грузии неоднократно упоминается в документах Европейского Союза. В отчете Европейской комиссии от 8 августа 2022 года «О реализации Грузией процесса ассоциации» отмечается, что «гражданское общество по-прежнему очень активно участвовало в мониторинге реализации Соглашения об ассоциации, формулировании государственной политики и подотчетности правительства, в том числе на местном уровне». Согласно резолюции Европарламента от 14 декабря 2022 года, Европарламент еще раз подчеркивает решающую роль гражданского общества в процессе демократического надзора.



Согласно мнению Еврокомиссии от 17 июня 2022 года, одна из 12 приоритетных задач связана с укреплением неправительственных организаций и обеспечением их участия на всех уровнях принятия решений. В условиях, когда страна находится в «режиме ожидания» и должна выполнять первоочередные задачи определенные Еврокомиссией, не только принятие закона об «иностранных агентах», но даже обсуждение его в публичном пространстве (особенно в условиях, когда «Грузинская мечта» не делала комментариев после оглашения законопроекта), наносит вред процессу интеграции в Евросоюз», — говорится в исследовании IDFI.



Согласно исследованию, стандарты, установленные европейскими структурами в отношении законов об «иностранных агентах», особенно решения Европейского суда по правам человека и Европейского суда, показывают, что такие законы не только несовместимы с основными правами человека, особенно свобода слова и собраний, но и с принципами демократического и правового государства и это несовместимо с фундаментальными европейскими ценностями.



По мнению организации, т.н. «Закон об иностранных агентах», который по своему содержанию направлен на дискредитацию гражданского сектора, получит однозначно негативную оценку с учетом позиции Евросоюза и Совета Европы и существенно снизит шансы Грузии на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.



«Указанная законодательная инициатива прямо противоречит обязательству, обозначенному ЕС в 10-м пункте списка приоритетов (вовлечение гражданского общества во все процессы принятия решений), и вместо укрепления неправительственного сектора направлена на нанесение ему ущерба. Эта тенденция, которая сложилась в последние месяцы, вызывает беспокойство и представляет значительную угрозу европейской интеграции Грузии», — говорится в сообщении IDFI.





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