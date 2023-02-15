

Министры иностранных дел Грузии и Словакии подписали протокол о сотрудничестве

15.02.2023 21:04





В рамках рабочего визита в Словацкую Республику министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили вместе со своим словацким коллегой Растиславом Качером 14 февраля подписали протокол о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами двух стран.



По информации МИД Грузии, документ направлен на укрепление сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и посольствами двух стран и подтверждает активное содействие Словакии Грузии на пути евроинтеграции. В документе признается европейская перспектива Грузии и выражается поддержка стратегических целей Грузии — стать полноправным членом европейских и евроатлантических структур.



Кроме того, в документе также подчеркивается готовность МИД Словакии к сотрудничеству с грузинской стороной для поддержки и поощрения реформ Грузии на пути к вступлению в ЕС, в том числе обмена опытом Словакии на пути законодательного и отраслевого сближения.



Подписанию предшествовала встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которой стороны обсудили текущую повестку двусторонних отношений, а также глобальную международную обстановку и вызовы, стоящие перед регионом. Министры также обратили внимание на торгово-экономическую сферу, большой потенциал в этом отношении и выразили готовность приложить усилия для сближения деловых кругов двух стран.



В свою очередь, по данным Министерства иностранных дел Словацкой Республики, стороны, среди прочего, рассмотрели итоги российской агрессии против Украины, европейскую повестку дня и вопросы безопасности, а также события в регионе Южного Кавказа.



«У нас очень хорошие отношения с Грузией, и я рад обоюдному интересу к их дальнейшему углублению. Об этом свидетельствует и подписание протокола, предусматривающего регулярные консультации. Уверен, что это станет стимулом для углубления сотрудничества между нашими министерствами», — сказал Растислав Качер.



Министр иностранных дел Словакии подчеркнул, что его страна решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Он также сказал своему грузинскому коллеге, что приветствует осуждение Грузией вторжения России в Украину и отметил, что уважает решение страны не присоединяться к санкциям, введенным против России Евросоюзом, но ожидает, что Грузия будет активно пресекать попытки их обойти.



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





