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Резолюция Европарламента призывает к санкциям против Бидзины Иванишвили


15.02.2023   21:06


Резолюция Европарламента призывает к введению санкций против Бидзины Иванишвили.

Резолюция Европарламента подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в аресте Михаила Саакашвили как части его личной вендетты.

«[Резолюция] еще раз призывает Совет и демократических партнеров, рассмотреть введение санкций в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», — отмечается в резолюции.

Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Резолюцию поддержали 577 парламентариев, против проголосовали 33, воздержались - 26.


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