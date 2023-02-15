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Резолюция Европарламента призывает к санкциям против Бидзины Иванишвили
15.02.2023 21:06
Резолюция Европарламента призывает к введению санкций против Бидзины Иванишвили.
Резолюция Европарламента подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в аресте Михаила Саакашвили как части его личной вендетты.
«[Резолюция] еще раз призывает Совет и демократических партнеров, рассмотреть введение санкций в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», — отмечается в резолюции.
Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Резолюцию поддержали 577 парламентариев, против проголосовали 33, воздержались - 26.
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