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Раса Юкнявичене: Грузия нуждается в дебидзинизации и деолигархизации
16.02.2023 10:42
Европарламент принял крайне необходимую резолюцию о тяжелом состоянии Михаила Саакашвили, - об этом депутат Европарламента Раса Юкнявичене пишет Twitter.
По ее словам, Грузии нужна дебидзинизация и деолигархизация.
«Текст ясен – Бидзина Иванишвили несет ответственность «за арест Саакашвили, что является частью его личной вендетты». Грузия нуждается в дебидинизации и деолигархизации», — пишет европарламентарий.
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