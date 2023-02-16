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Раса Юкнявичене: Грузия нуждается в дебидзинизации и деолигархизации


16.02.2023   10:42


Европарламент принял крайне необходимую резолюцию о тяжелом состоянии Михаила Саакашвили, - об этом депутат Европарламента Раса Юкнявичене пишет Twitter.

По ее словам, Грузии нужна дебидзинизация и деолигархизация.

«Текст ясен – Бидзина Иванишвили несет ответственность «за арест Саакашвили, что является частью его личной вендетты». Грузия нуждается в дебидинизации и деолигархизации», — пишет европарламентарий.


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