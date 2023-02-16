

Лидер «Грузинской мечты» сравнил Европарламент с Верховным Советом СССР

16.02.2023 10:50





Грузинское общество привыкло к абсурдным записям в резолюциях Европарламента. Так лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал голосование в Страсбурге по документу, призывающему освободить Михаила Саакашвили и ввести санкции в отношении олигарха Бидзины Иванишвили.



Кобахидзе, при этом, заявил, что впоследствии ни Еврокомиссия, ни Европейский совет не разделяют «этих абсурдных записей». По его словам, так было в двух предыдущих случаях, «так будет и в этом, мы уверены».



В эфире телекомпании «Рустави-2» председатель «Грузинской мечты» заверил, что правящая партия старалась максимально сдержанно относиться к институтам ЕС и именно поэтому акцент был сделан на конкретных европарламентариев. Однако, по его словам, после принятия очередной резолюции по Грузии системная проблема Европарламента стала еще более очевидной.



«Это очень серьезная проблема. Прямо скажу: такому решению позавидовал бы даже Верховный Совет СССР. Я хорошо помню, что было в конце 80-х: заседания Верховного Совета СССР иногда транслировались. То, что происходило там, то же самое произошло в Европарламенте сейчас и во время предыдущих двух резолюций, что является катастрофой».



По словам Ираклия Кобахидзе, депутаты Европарламента, инициировавшие поправки в резолюцию, прекрасно понимают существующую действительность, однако сознательно защищают конкретных преступников в силу политических интересов.



В частности, он раскритиковал «одного из одиозных европарламентариев» Андрюса Кубилюса, который предупредил, что Грузя не получит статус кандидата в ЕС, если не будет играть по правилам. Кобахидзе уверен: Кубилюс разговаривает с грузинскими властями не от имени Евросоюза или «Европейской народной партии», а от имени «партии глобальной войны», у которой есть сильное влияние в Европарламенте.





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