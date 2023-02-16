

Госдеп США: Внесенный в парламент Грузии законопроект об иноагентах создаст потенциальную угрозу евроинтеграции страны

16.02.2023 10:53





Представитель Госдепартамента США отреагировал на внесенный в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», согласно которому, должен быть создан реестр агентов иностранного влияния.



«У нас есть обеспокоенность. У нас есть серьезная обеспокоенность. Мы располагаем информацией о внесенном в парламент Грузии законопроекте, и нас глубоко беспокоит его возможные последствия для свободы слова и демократии в Грузии. Мы поделились этими опасениями с правительством Грузии. Предлагаемый закон исключит и заглушит независимый голос граждан Грузии, которые стремятся создать лучшее будущее для своего общества. Мы верим, что такой закон создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии.



Заявления о том, что этот законопроект в США основан на акте FARA о регистрации иностранных агентов, являются заведомо ложными. Более того, этот законопроект, похоже, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на FARA или каком-либо законодательстве США», — заявил Нед Прайс.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





