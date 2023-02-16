

Джапаридзе: Антидемократические шаги «Мечты» вызвали острую негативную реакцию западного мира

16.02.2023 11:12





Антидемократические шаги «Грузинской мечты» вызвали острую негативную реакцию западного, демократического мира, - заявил генеральный секретарь «Лело» Бадри Джапаридзе, откликаясь на резолюцию, принятую Европарламентом в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили.



По словам Бадри Джапаридзе, Иванишвили и «подчиненная ему власть» «совершенно отклонились» с пути к европейской семье.



«Европарламент требует санкцирования Бидзины Иванишвили. Это означает, что антидемократические шаги «Грузинской мечты» вызвали острую негативную реакцию западного/демократического мира, что особенно наносит вред для нашей страны в этот исторический момент, когда через несколько месяцев должен решиться вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Будущее нашего народа и нашего государства связано с путем к европейской семье, от которого совершенно отклонились Иванишвили и подчиненная ему власть», — заявляет Джапаридзе.





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