

Глава АМЮГ о законопроекте об иноагентах - Даже начинать обсуждение этой темы опасно

16.02.2023 12:46





Инициирование этого законопроекта и начало его обсуждения — прямой сигнал о том, что мы не выполняем рекомендации Евросоюза, - об этом руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе заявила в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс», отвечая на вопрос по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», подготовленного «Силой народа» в связи с финансированием неправительственных организаций.



По ее оценке, для Грузии даже начинать обсуждение упомянутого законопроекта опасно и это – шаг назад.



«Время, когда начинаются разговоры об этом, совпадает со временем, когда должны быть оценены мероприятия, проведенные Грузией в связи с 12 пунктами, и в этой ситуации инициирование законопроекта явно не соответствует выполнению этих рекомендаций. Инициирование этого законопроекта и начало его обсуждения — прямой сигнал о том, что мы не выполняем рекомендации Евросоюза. Значит ли это, что тогда у Грузии нет желания становиться членом европейской семьи? Наши партнеры могут воспринять это именно так, и Грузией будет упущена возможность, которая у нее еще есть, выполнить эти рекомендации. Наоборот, это шаг назад и явно является очень острым сигналом и вызовом нашим партнерам, в том числе нашему обществу в Грузии, что это требует соответствующего реагирования. Даже начинать обсуждение этого законопроекта опасно», — заявила Нона Курдованидзе.



Напомним, что общественное движение «Сила народа» планирует инициировать в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По проекту, подготовленному «Силой народа», в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов финансируются иностранными силами. Кроме того, уклонение от регистрации в качестве «агента иностранного влияния» со стороны организации, работающей за счет иностранного финансирования, а также непредставление декларации в установленный законом срок приведет к штрафованию в размере 25 000 лари.





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