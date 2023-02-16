

Глава МИД Израиля Эли Коэн находится в Киеве

16.02.2023 13:22





Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала войны



Как сообщил Коэн в твиттер, он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также вновь откроет посольство Израиля в Киеве и посетит Бучу и Бабий Яр.



"Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", - написал глава израильского МИД.



С начала войны Израиль решительно отказывается поставлять Украине оружие, но публично заявлял о готовности помочь усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении, а также поставлял гуманитарную помощь.



Иерусалим объяснял свою позицию по этому вопросу тем, что интересы Израиля требует поддержания диалога с россиянами в Сирии, в том числе и диалога об отношениях со злейшим врагом Израиля Ираном.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





