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Глава МИД Израиля Эли Коэн находится в Киеве


16.02.2023   13:22


Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала войны

Как сообщил Коэн в твиттер, он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также вновь откроет посольство Израиля в Киеве и посетит Бучу и Бабий Яр.

"Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту", - написал глава израильского МИД.

С начала войны Израиль решительно отказывается поставлять Украине оружие, но публично заявлял о готовности помочь усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении, а также поставлял гуманитарную помощь.

Иерусалим объяснял свою позицию по этому вопросу тем, что интересы Израиля требует поддержания диалога с россиянами в Сирии, в том числе и диалога об отношениях со злейшим врагом Израиля Ираном.


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