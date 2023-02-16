

Кадагишвили: Венгрия трезво оценивает ситуацию в Грузии

16.02.2023 14:38





Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заявил, что Венгрия трезво оценивает ситуацию в Грузии.



Как заявил Кадагишвили Первому каналу Грузии, нельзя, чтобы направленная против государства политика оставалась предметом шантажа против страны.



«Венгрия — это государство, которая трезво оценивает ситуацию в Грузии. Я имею в виду то, что закон в стране должен быть законом, и нельзя, чтобы направленная против государства политика оставалась предметом шантажа против страны», — сказал Кадагишвили.



Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу экс-президента Михаила Саакашвили.







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