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Кадагишвили: Венгрия трезво оценивает ситуацию в Грузии


16.02.2023   14:38


Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заявил, что Венгрия трезво оценивает ситуацию в Грузии.

Как заявил Кадагишвили Первому каналу Грузии, нельзя, чтобы направленная против государства политика оставалась предметом шантажа против страны.

«Венгрия — это государство, которая трезво оценивает ситуацию в Грузии. Я имею в виду то, что закон в стране должен быть законом, и нельзя, чтобы направленная против государства политика оставалась предметом шантажа против страны», — сказал Кадагишвили.

Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу экс-президента Михаила Саакашвили.


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