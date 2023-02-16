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Армения передала азербайджанской стороне предложения по мирному соглашению
16.02.2023 15:18
«Армения завершила работу над очередным этапом проекта мирного соглашения и передала предложения азербайджанской стороне», — заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении.
«Когда мы говорим о предложениях, надо иметь в виду проект полноценного документа с нашими предложениями. Документ передан и странам-сопредседателям минской группы ОБСЕ. Мы работаем над проектом исходя из следующей логики — надо получить такой документ, чтобы в любой момент можно было его подписать. Понятно, что этот документ должен быть приемлем и для Азербайджана. Мы надеемся, что намеченный по итогам трех этапов переговоров прогресс можно будет развить. Наше видение следующее: документ должен содержать такую логику договоренностей, такую систему сдержек и противовесов, которые исключат любой сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира», — заявил Пашинян.
По его словам, подписание соглашения должно означать не начало войны, а долгосрочный мир.
Как заявил премьер-министр, новое мирное соглашение должно стать гарантией долгосрочного и стабильного мира.
«Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор. Я готов взять на себя такую ответственность», — заявил Пашинян.
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