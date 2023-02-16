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Кобахидзе: Законопроект «Силы народа» не является аналогом американского, он намного мягче


16.02.2023   16:20


Законопроект «Силы народа» не является аналогом американского, он намного мягче. Если бы американский закон был перенесен в европейское пространство, он бы противоречил стандартам по правам человека, - заявил журналистам лидер парламентского большинства, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, откликаясь на оценку пресс-спикера Госдепартамента США Неда Прайса по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», инициированного в парламенте Грузии.

Кобахидзе также отметил, что «в отличие от европейского законодательства, американское законодательство намного грубее».

«Мы его смягчили! В конечном итоге, то, что может быть в Грузии – это закон, соответствующий европейским стандартам.

Я не читал российский закон и не знаю его. Может быть, Нед Прайс читал российские законы, может он этим заинтересовался — я же действительно не читаю российские законы.

Если речь идет о том, что этот закон не похож на американский закон, то следует сказать, в чем он не схож. На данном этапе я не могу выступать в роли защитника этого закона, потому что у нас еще не сформировалась позиция по этому закону, но что касается сравнения, то закон, инициированный «Силой народа», намного мягче своего американского варианта», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

По заявлению пресс-спикера Госдепартамента США Неда Прайса, им известно о законопроекте, существующем в парламенте Грузии, и такого рода закон потенциально может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. Вместе с тем, по его словам, законопроект основывается не на американском, а на российском и венгерском законодательстве.


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