

Кобахидзе: «Всем известно, что агент — не означает шпион»

16.02.2023 16:22





Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что правящая команда еще не сформировала позицию в отношении законопроекта об «агентах иностранного влияния», инициированного их партнерами и бывшими членами парламентского большинства, «Силой народа».



Однако, как заявил Кобахидзе в эфире «R-2», он ознакомился с этим законопроектом и как юрист считает, что в нем речь идет только о прозрачности, и «он не против прозрачности».



«У нас не было собрания большинства в команде, и у нас не было общего обсуждения на эту тему. Поэтому сегодня у меня нет полномочий определять позицию команды. Мы встретимся и так примем решение.



Как юрист, я могу вам сказать, что я ознакомился с этим законопроектом. По сути, речь идет о прозрачности: если какие-то организации получают финансирование из иностранных источников, в этом случае это финансирование должно быть прозрачным. Не вижу проблем по поводу прозрачности, наоборот. Если финансирование будет прозрачными для людей, это наказание? Наказываются ли партии за неполное декларирование собственных средств? Каждый год мы подаем декларацию в Службу аудита, и каждая копейка, потраченная партией, известна обществу, разве это наказание? Почему это происходит, потому что партии имеют серьезное влияние в политике, общественность должна знать, кто стоит за той или иной политической партией с финансовой точки зрения», — сказал Кобахидзе.



На вопрос ведущего программы о том, что СМИ, которые также затронуты вышеупомянутым законопроектом, уже прозрачны (посредством Комиссии по связи), Кобахидзе ответил, что закон затронет не только телеканалы, но и онлайн- и печатные издания.



«Спросите любого гражданина, и вам никто не скажет, кто на самом деле финансирует то или иное СМИ. Мы говорим не только о телевещательных компаниях, мы говорим о веб-изданиях и печатных СМИ, обо всех. Общественность должна иметь информацию о финансировании тех или иных организаций, я не вижу в этом проблемы».



На вопрос о том, что разногласие вызвано самим термином «агент», Кобахидзе ответил:



«Всем известно, что агент — не означает шпион. То есть, если посмотреть законодательство Грузии, шпионаж наказуем, то есть «агентурная деятельность» — такой термин не используется. Шпионаж — это что-то наказуемое, а быть агентом кого-то и чего-то — совсем другое. Агент означает, что вы являетесь носителем чьих-то интересов, а не шпионом. <…> Это общепринятый термин, он фактически означает проводник интересов», — сказал Кобахидзе.



Он также ответил на комментарий депутата Яго Хвичия, который заявил, что в Грузии принимают закон содержащий российский контекст.



«Разве у нас в Грузии российская система правления?!» — сказал Кобахидзе.





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