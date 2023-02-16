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Экс-омбудсмен считает законопроект об «иноагентах» диверсией по уничтожению европейской перспективы Грузии
16.02.2023 17:15
Даже начало обсуждения законопроекта об «агентах иностранного влияния» является диверсией, устроенной с целью уничтожения европейской перспективы Грузии. Об этом заявила бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
«Я ознакомилась с законопроектом. Кроме того, что с юридической точки зрения это документ очень низкого уровня, его суть — перепев придуманного и принятого в путинской России законопроекта. В мире у подобных законов одно имя — «путинский закон об агентах иностранных государств», и они признаны как акт официального оформления авторитаризма.
Даже не принятие, а самое парламентское обсуждение закона является диверсией, устроенной для уничтожения европейской перспективы Грузии», — считает Ломджария.
Движение «Сила народа» известное своей антизападной риторикой, инициировала в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
«Сила народа» была создана депутатами, покинувшими «Грузинскую мечту». Одним из лидеров «Сила народа» является бывший омбудсмен Созар Субари. Созар Субари и его жена Тамта Кубанеишвили годами работали в организациях неправительственного сектора, чьими донорами были западные организации.
Цель законопроекта ясна: очернить неправительственные организации и критически настроенные СМИ, которые получают гранты от международных, авторитетных и ориентированных на демократию организаций. Именно так в путинской России исчезли критические СМИ и третий сектор.
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