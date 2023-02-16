

Премьер-министр Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

16.02.2023 17:16





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылетел в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.



По сообщению пресс-службы правительства, Гарибашвили выступит на тематической панельной дискусиии и проведет серию двусторонних встреч на высоком уровне.



В составе делегации министры иностранных дел и обороны Грузии.



Мюнхенская конференция по безопасности открывается в пятницу, 17 февраля, и продлится до 19 февраля.

Главный западный форум по внешней политике и политике безопасности пройдет за несколько дней до первой годовщины вторжения России в Украину.



Война в Украине станет главной темой Мюнхенской конференции с первых минут, отмечает Deutsche Welle . Форум откроет президент Украины Владимир Зеленский, который, как ожидается, выступит по видеосвязи и ответит на вопросы. Очно Украину представляет, возможно, самая большая делегация за всю историю форума, включая министра обороны Алексея Резникова и других политиков.



Российской правительственной делегации не будет, как и в 2022 году. Ранее ее традиционно возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. На этот раз на форум приглашено рекордное количество российских оппозиционеров и активистов — от Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского до Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, Юлии Навальной и Жанны Немцовой. Дискуссия о будущем России запланирована на поздний вечер субботы.



На форуме анонсированы выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франции Эмманюэля Макрона, вице-президента США Камалы Харрис и британского премьера Риши Сунака.





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