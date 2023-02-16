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Глава МИД Грузии встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулос


16.02.2023   18:35


Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в рамках официального визита в Греческую Республику провел встречу с Президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулос.

По информации МИД Грузии, министр поблагодарил греческую сторону за теплый прием и подчеркнул важность взаимного обмена подобными визитами и встречами на высоком уровне для дальнейшего укрепления исторической дружбы двух стран.

«Президент Греции подчеркнула многовековые связи между двумя странами и отметила решительную поддержку Грецией европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Она также подчеркнула особый интерес Греции к региону.

Министр иностранных дел Грузии выразил особую благодарность греческой стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны», — говорится в информации МИД Грузии.


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